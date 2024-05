Vacanze e affitta camere sui social: riprendono le truffe ai turisti

È già successo, negli anni passati. E continua a ripetersi. L'esordio della stagione turistica 2024, a Lampedusa, ha il "sapore", ancora una volta, delle truffe social. E a richiamare all'attenzione, ma anche alla massima prudenza, sono gli stessi lampedusani che hanno B&B o affitta-camere pubblicizzati sui social.

"Prima di inviare soldi accertarsi - scrivono - . Controllare il profilo social affinché non sia un fake. Solitamente i truffatori hanno 3 foto senza commenti, pochi lampedusani fra gli amici e nessuno commenta le loro foto. Non fatevi ingannare nemmeno dalle posizioni invitate da Google maps - spiegano - . Non inviate denaro, nei casi dubbi contattare gli amministratori dei gruppi social". Qualcuno è però già rimasto truffato.

"Non potete comprendere quanto questa situazione ci rammarica - aggiungono sui social i lampedusani che affittano stanze o appartamenti per le vacanze - .Non fatevi incantare da prezzi ridicoli - continuano a richiamare tutti alla massima attenzione - per care fronte mare".

