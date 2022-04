Ventinovenne riverso sul selciato, accorrono i carabinieri che vengono insultati e minacciati: denunciato

Accorrono perché, in via Enna, c’era un uomo riverso sul selciato, in evidente stato d’ebbrezza alcolica. Il ventottenne, disoccupato, alla vista dei carabinieri della stazione isolana e del personale medico del 118, si è agitato ancora di più ed ha iniziato ad inveire, ripetutamente, con gesti e frasi minacciosi nei confronti dei militari dell’Arma. Un comportamento che gli è “costata” la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e per ubriachezza.

Il ventinovenne lampedusano si è poi allontanato dal posto dove è stato soccorso ed ha rifiutato le cure mediche. E’ stato comunque identificato dai carabinieri di Lampedusa che hanno, appunto, avvisato il sostituto procuratore di turno ed hanno formalizzato la denuncia del giovane disoccupato che tanto scompiglio ha creato durante la serata.