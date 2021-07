Boom di presenze nell'isola Covid-free: aumento di quasi il 40 per cento

Aumentate del 30 o 40 per cento le presenze turistiche a Lampedusa che, di fatto, si conferma essere una delle location di vacanza più gettonate. "Quest'anno, a differenza dello scorso anno, la stagione turistica è iniziata prima - ha detto, al quotidiano La Sicilia, Giovanni Mannone: imprenditore turistico e anche tour operator - . Stanno arrivando richieste continue fino agli inizi di ottobre. Lo scorso anno, abbiamo iniziato con i voli solo il 4 luglio e, di fatto, abbiamo perso i mesi di maggio e giugno. Quest'anno invece - ha proseguito - tutto sta andando per il meglio, basti pensare che solo il sabato dello scorso mese di giugno avevamo 21 voli giornalieri con aerei provenienti dalle maggiori città italiane. Un dato importante riguarda il Covid, molti clienti dopo aver capito che Lampedusa è stata dichiarata Covid-free preferiscono venire da noi in vacanza. Neanche le notizie che riguardano l'immigrazione fanno calare le richieste - ha concluso l'imprenditore turistico -, evidentemente la gente ha capito che i migranti non interagiscono con i turisti e quindi vengono con grande tranquillità".