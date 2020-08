Turista 69enne si sente male mentre risale dall'Isola dei Conigli: soccorsa in tempo

Che la risalita dall'Isola dei Conigli a Lampedusa non sia semplicissima, è risaputo. Il percorso è lunghissimo (circa 20 minuti di marcia) e, in certi punti, è anche ripido. Accade anche - è storia di ogni estate - che qualcuno, per un motivo o per un altro, si senta male. E' successo anche l'altro pomeriggio quando, a poco meno di metà percorso, una sessantanovenne di Segrate è stata colta da improvviso malore e non è riuscita a procedere oltre. La collaudata macchina dei soccorsi s'è subito messa in moto, senza alcuna esitazione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento terrestre che, "armati" di barella, hanno raggiunto la turista e l'hanno soccorsa.

Sulla barella, la donna è arrivata fino alla strada di Capo Ponente dove ad attenderla c'era già un'autoambulanza che l'ha subito trasferita al Poliambulatorio dell'isola. Un brutto momento, certamente, per la donna e i suoi familiari. Ma la "macchina" del soccorso, come detto, è ben collaudata - la riserva naturale è gestita da Legambiente - anche su questo fronte.