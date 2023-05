Il migrante calciatore che fa sognare Lampedusa: si accendono i riflettori della tv norvegese

Anche la tv pubblica norvegese, Nrk, si sta interessando alla storia di Joseph Bouallegui, tunisino di 26 anni. L'immigrato sbarcato a Lampedusa nel 2017 che sta facendo sognare l’intera isola sula promozione della squadra di calcio dell'isola, l'Academy Lampedusa, al campionato di calcio dilettantistico di Seconda categoria.

Dopo che la storia di amore, per la consorte e per Lampedusa, è stata pubblicata da AgrigentoNotizie si stanno interessando in tanti a Joseph. Nrk, questa settimana, è sulla più grande delle isole Pelagie per un reportage sull'immigrazione clandestina. E fra le persone da intervistare è stata contattato proprio il ventiseienne tunisino che, per amore, ha scelto di vivere a Lampedusa. Una storia di vera, concreta, integrazione.