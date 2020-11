Sbarchi senza soste a Lampedusa, approdano 250 migranti: in 1400 all'hotspot

Tre sbarchi, per un totale di 248 migranti di varie nazionalità, si sono verificati la scorsa notte a Lampedusa. Dall'hotspot di contrada Imbriacola - dove all'alba si è arrivati al totale record di 1.413 ospiti - proseguono intanto i trasferimenti verso la nave quarantena Rhapsody che è ormeggiata a Cala Pisana.

Il primo gommone, con a bordo 80 migranti fra cui 14 donne e 3 minori, poco dopo la mezzanotte, è arrivato direttamente al molo commerciale. A bloccare i migranti sono stati i finanzieri della tenenza di Lampedusa. All'alba, a Cala Palme, sono stati intercettati 14 tunisini fra cui 4 minori.

Le Fiamme gialle hanno sequestrato anche il barchino di 5 metri. Poco dopo, a 3 miglia da Lampedusa, è stato avvistato - da una motovedetta della Guardia di finanza - un barcone di 14 metri con a bordo 156 migranti di varie varie nazionalità. Dopo questo sbarco, essendo stati già trasferiti 40 dei migranti arrivati sull'isola negli scorsi giorni, nella struttura d'accoglienza c'era 1.373 persone.

Sono 2.430 i migranti che nei primi sei giorni d'inizio novembre sono giunti a Lampedusa. In poco meno di una settimana si sono registrati diversi sbarchi e approdi direttamente sulla terraferma, come accaduto a luglio e agosto. Nello stesso arco temporale, con il coordinamento della Prefettura di Agrigento, le forze dell'ordine sono riuscite a trasferire dall'hotspot di contrada Imbriacola 1.221 persone che sono state imbarcate sulle navi quarantena o spostate in centri d'accoglienza della Sicilia. Ieri sera, all'hotspot si contavano 1.209 ospiti: uomini, donne e bambini che non appena riceveranno l'esito del tampone rapido per il Covid e verranno identificati potranno essere spostati. Durante la notte, con i nuovi sbarchi, il numero delle presenze è aumentato. Al lavoro cnon soltanto i soccorritori, ma anche medici e personale sanitario che si occupano di sottoporre a tampone i migranti e i poliziotti che

effettuano il fotosegnalamento e il rilievo delle impronte digitali per identificare chi arriva.