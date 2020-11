Emergenza hotspot: trasferiti 70 minori a Porto Empedocle, arriva altra nave quarantena

Settanta immigranti minorenni hanno lasciato l'hotspot di Lampedusa e sono stati imbarcati sul traghetto di linea che, in serata, giungerà a Porto Empedocle. Proseguono intanto gli imbarchi di altri gruppi di ospiti della struttura d'accoglienza sulla nave quarantena Rhapsody dove, in due giorni, sono stati fatti salire 434 migranti.

E' tornata, intanto, in rada di Lampedusa la nave quarantena Suprema. Dopo che si ultimeranno gli imbarchi sulla Rhapsody si passerà infatti a far salire i migranti, che hanno ricevuto l'esito del tampone anti-Covid e che sono stati identificati, sulla Suprema. Dopo il trasferimento dei 70 minori, nell'hotspot restavano circa 1.100 persone. Durante la notte non si sono registrati sbarchi. L'ultimo, ed è stato il quarto della giornata di sabato, con una ventina di tunisini, si è registrato nella tarda serata.