Migranti: trasferiti in 53 dall'hotspot di Lampedusa, stasera la struttura sarà vuota

Cinquantatré, fra cui 29 minori non accompagnati, dei 152 ospiti dell'hotspot di Lampedusa sono stati trasferiti su disposizione della Prefettura di Agrigento. Il gruppo è stato scortato al porto dalla polizia e imbarcato sul traghetto di linea, Galaxy, che giungerà in serata a Porto Empedocle. Nella struttura di contrada Imbriacola, che è ormai quasi vuota, sono rimasti 99 minori non accompagnati e tutti, questa sera, verranno imbarcati sul secondo traghetto di linea: il Cossyra che farà rotta per Porto Empedocle.