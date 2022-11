Ottanta migranti lasciano l'hotspot di Lampedusa, trasferiti verso Porto Empedocle

Sono 80 i migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, che stanno per lasciare la struttura di contrada Imbriacola per essere imbarcati sul traghetto di linea Cossydra che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle. Venti tunisini andranno al Cpr di Caltanissetta e gli altri resteranno nelle strutture dell'Agrigentino. A disporre il nuovo trasferimento, non appena sono ripresi i collegamenti via mare con le navi di linea, è stata la Prefettura di Agrigento.

All'hotspot, dopo questo trasferimento, resteranno 900 persone a fronte dei 400 posti disponibili.