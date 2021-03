Trasferiti col traghetto 118 migranti, andranno sulla nave quarantena Adriatica

Nell'hotspot di Lampedusa rimangono, intanto, 325 persone. Nelle ultime ore, causa mare mosso, non si sono registrati sbarchi, né avvistamenti

Il traghetto di linea in arrivo ieri sera a Porto Empedocle

Sono 118 i migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, che la polizia ha fatto imbarcare - su disposizione della Prefettura di Agrigento che coordina i trasferimenti - sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Il gruppo verrà poi caricato sulla nave quarantena Adriatica che si trova in rada di Porto Empedocle. Nella struttura di primissima accoglienza di Lampedusa restano, intanto, 325 migranti. Nelle ultime ore, a causa del mare mosso, non si sono registrati né sbarchi, né avvistamenti.