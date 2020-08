Emergenza migranti, altri 80 lasciano l'hotspot: ne restano oltre 1.100

Sono 80 i migranti, ospiti del super affollato hotspot di Lampedusa, che stanno per lasciare l'isola. Verranno trasferiti, con due motovedette, a Porto Empedocle e poi verranno dislocati nelle strutture d'accoglienza di Palermo e Caltanissetta. A disporre il nuovo trasferimento - ieri ne erano stati spostati altri 220 - è stata la Prefettura di Agrigento. L'ultimo sbarco, dopo la raffica di 10 approdi con 348 persone, risale ad ieri sera - ed è stato, di fatto, l'undicesimo approdo - quando sono giunti sull'isola 16 tunisini. Ad avvistare e recuperare il barchino è stata la Guardia costiera.

Dopo il trasferimento degli ultimi 80 ospiti, nella struttura di prima accoglienza - dove stamani s'è ricominciato ad effettuare, in via precauzionale, i tamponi anti-Covid ai nuovi sbarcati - dovrebbero restare più di 1.100 persone a fronte di una capienza massima per 192.

Intanto, l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, polemizza: "Solo ieri 350 immigrati sbarcati. Centro di Lampedusa al collasso con più di 1.400 clandestini (invece dei 200 previsti). Decine di infetti, decine di fuggiti, vergognose minacce e pressioni - dice il leader della Lega, Matteo Salvini, ai sindaci di Trapani (Pd) e Augusta (M5S) per far sbarcare i clandestini dalla nave quarantena. Romanzocriminale o governo criminale?".