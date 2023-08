Già trasferiti 439 migranti, restano poco più di mille in hotspot Lampedusa

Ore 16. Sono 1.051 i migranti, fra cui 280 minori non accompagnati, ospiti dell'hotspot di Lampedusa da dove, con il traghetto Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle, sono stati trasferiti in 439. La polizia, in questi minuti, sta scortando al porto altri 170 migranti che verranno imbarcati sulla nave Pantelleria che farà rotta verso Messina. In serata saranno invece 100 le persone che si lasceranno alle spalle la struttura di primissima accoglienza delle Pelagie e verranno imbarcate sul traghetto di linea Cossyra che all'alba di domani giungerà a Porto Empedocle.

Ore 9,30. Sono 1.490 i migranti, fra cui 270 minori non accompagnati, ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove, durante la notte, non ci sono stati sbarchi. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia ha iniziato a scortare circa 500 persone verso il porto da dove verranno imbarcate sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Sempre per la mattinata è stato disposto il trasferimento con nave militare di altri 170 nordafricani, mentre in serata altri 100 verranno fatti salire sul traghetto Cossyra. Saranno complessivamente 770 i migranti che entro oggi lasceranno la struttura di primissima accoglienza di Lampedusa.

Ieri sull'isola ci sono stati 12 sbarchi con un totale di 634 persone.