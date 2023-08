Migranti: 1.490 in hotspot Lampedusa, in 770 pronti ad essere trasferiti

Sono 1.490 i migranti, fra cui 270 minori non accompagnati, ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove, durante la notte, non ci sono stati sbarchi. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia ha iniziato a scortare circa 500 persone verso il porto da dove verranno imbarcate sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Sempre per la mattinata è stato disposto il trasferimento con nave militare di altri 170 nordafricani, mentre in serata altri 100 verranno fatti salire sul traghetto Cossyra. Saranno complessivamente 770 i migranti che entro oggi lasceranno la struttura di primissima accoglienza di Lampedusa.



Ieri sull'isola ci sono stati 12 sbarchi con un totale di 634 persone.