Migranti: ancora trasferimenti con traghetto ed aerei per svuotare l'hotspot di Lampedusa

Sono 185, sui 639 migranti ospiti all'alba all'hotspot di Lampedusa, i trasferiti, con il traghetto Galaxy, verso Porto Empedocle dove giungeranno in serata. Altri 140, con un volo aereo, sono stati invece spostati a Bologna e per il pomeriggio è previsto un altro volo per Milano con altri 140 migranti.

La Prefettura e la Questura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, continuano l'opera di alleggerimento della struttura di primissima accoglienza di Lampedusa dove gli arrivi, a causa del mare mosso nel canale di Sicilia, sono fermi. In serata dovrebbero restare poco più di 150 persone nella struttura di contrada Imbriacola.