Improvvisa avaria per il traghetto "Sansovino" che riporta a Lampedusa passeggeri e mezzi

Esce dal porto di Lampedusa, con destinazione Porto Empedocle, e poco dopo va in avaria. Nuovo, momentaneo, disservizio nei collegamenti marittimi fra le isole Pelagie, che di fatto rimangono con un unico traghetto a disposizione, e Porto Empedocle.

Ad andare in avaria, ieri, a metà mattinata, è stata la "Sansovino". Motonave che, per fortuna, era appunto a poca distanza dal porto della più grande delle isole Pelagie dove è riuscita a rientrare e a fare sbarcare tutti i passeggeri e i mezzi precedentemente caricati.

Il traghetto è poi riuscito a ripartire, ma senza alcun carico, alla volta di Porto Empedocle dove è giunto nel cuore della notte.

Per la mattinata di oggi è in partenza, da Lampedusa verso Porto Empedocle, il "Cossyra" che, oltre a quanti hanno esigenza di spostarsi: persone e mezzi, sta imbarcando 80 migranti dei 524 ospiti dell'hotspot di Lampedusa. L'ultimo trasferimento di migranti, fatto con il traghetto dove vennero imbarcate 118 persone, risale al 9 giugno. Poi, a causa delle non buone condizioni del mare, non sono stati più effettuati spostamenti.