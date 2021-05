Tornano a Lampedusa nonostante l'espulsione: arrestati 4 tunisini

Non passa giorno ormai, specie a seguito di decine e decine di sbarchi, che la Squadra Mobile di Agrigento non arresti migranti - tunisini per la maggior parte - che rientrano in Italia, attraverso la frontiera marittima di Lampedusa, nonostante i decreti di respingimento.

I 4, su disposizione del sostituto procuratore di turno, sono stati posti agli arresti domiciliari nell'hotspot di Lampedusa.