Tornano a sbarcare a Lampedusa nonostante i decreti di respingimento: 4 arresti

Altri quattro immigrati sono stati arrestati, dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, perché rientrati – con i quotidiani viaggi di fortuna – in Italia, attraverso la frontiera marittima di Lampedusa, nonostante fossero gravati da decreti di respingimento. Tutti, su disposizione del sostituto procuratore di turno, sono stati posti agli arresti domiciliari all’interno dell’hotspot, in attesa dell’udienza di convalida. Non passa, di fatto, giorno senza che i poliziotti della Squadra Mobile – che sono presenti 365 giorni all’anno all’interno del centro di primissima accoglienza di Lampedusa – non procedano ad arresti di migranti che tornano nonostante l’espulsione.