Forzano la finestra e si intrufolano nella scuola per rubare, denunciati due minorenni

Forse miravano a portar via qualche pc, così come è accaduto lo scorso febbraio in un altro istituto scolastico. Forse volevano semplicemente cercare qualcosa di valore, certamente non materiale didattico, da arraffare. Gli è però andata male perché sono stati scoperti dai carabinieri e, nonostante il disperato tentativo di farla franca scappando, identificati e denunciati. Si tratta di due minorenni di Lampedusa. Due giovanissimi che dovranno, adesso, rispondere dinanzi al tribunale per i minori di Palermo delle ipotesi di reato di danneggiamento e tentato furto.

Una pattuglia della stazione dei carabinieri di Lampedusa – che è coordinata dal comando compagnia di Agrigento – domenica sera, durante un servizio di controllo, ha accertato che due ragazzini erano riusciti, dopo aver forzato una finestra posta sul retro, ad intrufolarsi all’interno della scuola superiore “Majorana” di via Grecale. Alla vista della pattuglia dell’Arma, i minori sono scappati senza portar via nulla. Credevano forse d’averla fatta franca, ma sono stati invece rintracciati, identificati e denunciati alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo. Appena lo scorso febbraio, sempre i carabinieri di Lampedusa erano riusciti ad identificare e denunciare l’autore – un ventenne residente sull’isola – del furto portato a compimento all’istituto scolastico “Luigi Pirandello” di via Enna. Il giovane, che era stato sospettato fin dai minuti successi alla razzia, allora, ammise d’aver preso parte al colpo e venne deferito per furto aggravato in concorso. I carabinieri, tenendolo sistematicamente d’occhio, allora riuscirono a pizzicarlo mentre sembrava che celasse qualcosa sotto la felpa. Gli venne, infatti, trovato uno dei 5 pc portatili che erano stati portati via dalla scuola.