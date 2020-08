Migranti e Covid: tenda all'hotspot per operatori Asp che eseguono i tamponi

Una tenda - per la vestizione e decontaminazione degli operatori dell'Asp che effettuano i tamponi ai migranti - è stata montata, stamani, all'ingresso dell'hotspot di Lampedusa. Ma è stato anche potenziato - con altre tre unità - il dispositivo dei vigili del fuoco che si occupano di dare applicazione alle corrette procedure di vestizione e svestizione, nonché di interventi antincendio.

A sollevare il caso, nei giorni scorsi, era stata la Uil dei vigili del fuoco di Agrigento. Gli operatori dell'Asp, che operano all'interno dell'hotspot per i prelievi sierologici e i tamponi anti-Covid, si vestivano e svestivano praticamente a ridosso della postazione dei pompieri. Un rischio, per tutti, di fatto. Svestizione e decontaminazione, come previsto dalla norma, non possono essere fatti all'aperto e in stretto contatto con i vigili del fuoco, come avveniva prima delle denunce pubbliche fatte dalla Uil vigili del fuoco di Agrigento.

Oltre alla tenda, montata appunto stamattina, il comando provinciale dei vigili del fuoco - coordinato dal comandante Giuseppe Merendino - ha potenziato anche il dispositivo di soccorso su Lampedusa con l'invio di tre unità "Nbcr" di terzo livello. Il potenziamento del dispositivo di soccorso era stato chiesto anche dalla segretaria nazionale Uilpa vigili del fuoco, dalla Uilpa vigili del fuoco di Agrigento e dalla Cisl di Agrigento.

