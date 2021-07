Migliorano le condizioni del mare: è corsa contro il tempo per svuotare l'hotspot

Settanta migranti sono stati trasferiti con le motovedette e altri 60 sono stati imbarcati sulla nave di linea per Porto Empedocle. Nella struttura di prima accoglienza restano in 483 persone

Settanta migranti sono stati trasferiti con le motovedette. Altri 60 sono stati imbarcati sulla nave di linea per Porto Empedocle. Mentre le condizioni del mare, nel canale di Sicilia, stanno migliorando, continua la corsa contro il tempo per alleggerire le presenze nell'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa dove restano, al momento, 483 persone a fronte di una capienza massima per 250.