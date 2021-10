La strage del 3 ottobre 2013, raffica di speciali della Rai per non dimenticare

Per la 'Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione', le testate giornalistiche radio e tv seguiranno le cerimonie che si terranno a Lampedusa

Una giornata in ricordo di una tragedia del mare che è diventata simbolo dell'odissea vissuta da migliaia di uomini e donne nel Mediterraneo. Il 3 ottobre, per la 'Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione', la Rai seguirà, con l'impegno delle testate giornalistiche radio e tv, le cerimonie che si terranno a Lampedusa. Proprio a poche miglia dalle coste dell'isola siciliana, il 3 ottobre 2013, affondò un'imbarcazione carica di migranti e nel naufragio morirono 368 persone. Un episodio tragico che sarà ricostruito con servizi giornalistici, interviste, testimonianze e approfondimenti e a cui verrà dato spazio nelle trasmissioni e sui canali tematici.

Rainews24 realizzerà lo speciale ''Sola andata'' e il Gr1 seguirà in diretta la manifestazione ''Siamo tutti sulla stessa barca''. Non mancherà, poi, l'approfondimento giornalistico del Tg1, con ''TV7'' che dedicherà la puntata del 1 ottobre al fenomeno migratorio e all'Afghanistan in particolare, per poi proporre l'8 ottobre un reportage da Lampedusa. Servizi anche all'interno delle varie edizioni del Tg2 e Tg3, seguiranno i telegiornali della TgR che racconteranno le diverse storie di chi ha attraversato il mare o ha percorso la

difficile rotta balcanica.

Con Rai Storia si ricostruiranno gli eventi 3 ottobre 2013 con i numerosi appuntamenti lungo la giornata con ''Il giorno e la storia''e, anche Rai Movie selezionerà film in tema. Ampio sarà lo spazio che su Rai Play troveranno pellicole, telefilm e documentari: tra i contenuti segnalati nella home page della piattaforma streaming della Rai il recentissimo cortometraggio ''Baradar'' di Beppe Tufarulo e il documentario ''Fuocoammare'', di Gianfranco Rosi, premiato con l'orso d'oro al Festival di Berlino. Nella sezione 'Teche' e 'Learning' saranno riproposti servizi giornalistici in particolare sugli omicidi di Soumaila Sacko, bracciante ucciso a colpi di fucile nel 2018 a Rosarno, in Calabria, e Jerry Masslo, bracciante assassinato a Villa Literno nel 1989.

(fonte: Adnkronos)