Lampedusa, l'annuncio della compagnia Dat: "Stop ai voli dal 30 giugno"

Voli Dat per le isole minori siciliane Lampedusa e Pantelleria assicurati soltanto fino al 30 giugno 2022. Nei sistemi di prenotazione sono stati caricati e messi in vendita i voli per la stagione primavera-estate fino al 30 giugno, data di scadenza naturale del bando di gara vinto sulla Continuità territoriale tra la Sicilia e le due isole.

A darne notizia è la compagnia aerea, attraverso il direttore generale di Dat Volidisicilia Luigi Vallero. "Il nostro impegno, come previsto dal bando di gara vinto 4 anni fa, scade ufficialmente il 30 giugno di quest'anno e al momento non abbiamo ricevuto alcuna conferma formale e sostanziata che possa far pensare ad una proroga per la stagione estiva in attesa che parta il nuovo bando di gara per la Continuità territoriale delle isole minori - afferma -. Non nascondo che il nostro interesse resta alto per ottenere un rinnovo di mandato avendo lavorato con altissima puntualità e regolarità".