Sbarchi fermi a causa del Maestrale: 290 migranti lasciano l'hotspot di Lampedusa

Nella struttura, all'alba, c'erano 1.097 ospiti. Ottanta hanno lasciato la struttura e sono stati imbarcati sul traghetto di linea Sansovino per Porto Empedocle. Altri 210 sono stati "caricati" sulla nave quarantena Azzurra

Ore 13,47. Sono 290 i migranti che hanno lasciato l'hotspot di Lampedusa. Ottanta sono stati imbarcati sul traghetto di linea Sansovino e scortati dal personale del XXII battaglione dei carabinieri di Palermo arriveranno a Porto Empedocle in serata. Altri 210 (e non 245 come inizialmente ipotizzato) sono stati invece caricati sulla nave quarantena Azzurra che ha attraccato a Cala Pisana. Nel centro di primissima accoglienza sono rimasti, al momento, 807 ospiti, a fronte dei 250 posti disponibili. I trasferimenti sono stati pianificati dalla Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale. Ad occuparsi degli spostamenti è la polizia. Gli sbarchi sono, al momento, fermi perché sul canale di Sicilia e sull'isola soffia vento di Maestrale.

Ore 8,30. Due sbarchi, con un totale di 27 tunisini, si sono registrati prima della mezzanotte a Lampedusa dove, nella giornata di ieri: dalle ore 9 fino a mezzanotte appunto, sono giunti con 13 imbarcazioni complessivamente 820 migranti. Gli ultimi due barchini - con 19, fra cui una donna e 2 minori, e 8 tunisini - sono stati intercettati, a 14 e 5 miglia, da una motovedetta della Guardia di finanza e i militari hanno effettuato i relativi trasbordi.

All'hotspot di contrada Imbriacola, all'alba, c'erano 1.097 ospiti, a fronte di 250 posti disponibili. Stamani, 80 lasceranno la struttura e verranno imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle. A mezzogiorno attraccherà la nave quarantena Azzurra dove verranno trasferiti 245 migranti.

(Aggiornato alle ore 13,50)