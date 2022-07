Stazioni di sollevamento delle acque reflue in tilt, Protezione civile concede finanziamento straordinario

La Protezione civile regionale ha autorizzato un finanziamento da 70 mila euro, quale contributo straordinario al Comune di Lampedusa e Linosa, per ripristinare le pompe di sollevamento delle contrade Salina e Castiglione. A chiedere un intervento urgente, per carenza dei necessari fondi e per problemi igienico-sanitari causati dal non funzionamento di alcune stazioni di sollevamento delle acque reflue della rete fognaria, è stato il neo sindaco delle Pelagie Filippo Mannino che aveva evidenziato anche rischi d'ordine pubblico.

La Protezione civile provinciale e regionale si sono subito attivate per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e hanno autorizzato il finanziamento che servirà a ripristinare le pompe di sollevamento delle contrade Salina e Castiglione. Intanto, è stato "tamponato" lo sversamento di liquami fognari a Cala delle Palme che aveva inquinato le acque cristalline e determinato odore nauseabondo in tutta l'area.

"Ringrazio la Protezione civile provinciale e regionale per questa importante mano d'aiuto che ci è stata subito garantita con il finanziamento che permetterà di scongiurare ulteriori problemi igienico-sanitari" - ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino - .