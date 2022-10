Estate infinita a Lampedusa, spiagge affollate di turisti e isolani

Le spiagge della Guitgia e di Cala Croce, quasi come se fosse metà maggio, sono ancora popolate da tanti turisti. Mentre in via Roma i ragazzini parlano di Halloween e gli anziani comprano dolci di pasta reale per il primo novembre, dall'altra parte dell'isola sembra proprio l'esordio della stagione estiva.

Ad affollare le spiagge, ma anche i ristoranti ancora aperti, sono ultra sessantenni per la maggior parte provenienti dal Nord Italia. Turisti che, annualmente, scelgono questo periodo dell'anno per trascorrere una vacanza - senza caos - a Lampedusa. Quest'anno, però, le elevate temperature li spingono tutti, o quasi, ad affollare gli arenili. Anche gli alberghi, per la maggior parte, sono ancora tutti aperti.