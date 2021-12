Laboratori e workshop, videoproiezioni: Lampedusa ha un nuovo spazio aggregativo

Lampedusa ha un nuovo spazio culturale e aggregativo pensato appositamente per i giovani dell'isola: è un ambiente polifunzionale e flessibile caratterizzato dalla presenza di strumentazioni in grado di supportare diversi tipi di laboratori e workshop, videoproiezioni - con la possibilità di realizzare cineforum - e tavoli per lavori di gruppo. Realizzato negli ex uffici del Comune di via Cameroni, lo spazio culturale è stato chiamato "U' Scogghiu", espressione che ha un significato particolare legato alle tradizioni degli abitanti dell'isola. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Lampedusa e Linosa nell'ambito del progetto "Fare Scuola", insieme con la Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi e con il contributo di Enel Cuore onlus.

"Si tratta di un altro tassello del programma di questa amministrazione comunale - dice il sindaco Totò Martello - grazie al quale la nostra comunità può contare su un nuovo e moderno luogo di ritrovo nato per agevolare e promuovere scambi di idee e di relazioni tra i giovani, che rappresentano il futuro di Lampedusa".