Il naufragio di Lampedusa, sospese le ricerche dei 9 migranti dispersi

Le 72 ore, tempo durante il quale si spera di trovare in vita chi è finito in mare, sono abbondantemente trascorse

Le 72 ore, tempo durante il quale si spera di trovare in vita chi è finito in mare, sono abbondantemente trascorse. Scadevano, di fatto, ieri mattina. Ma per l'intera giornata, ieri, s'è continuato a cercare i 9 dispersi (10 secondo l'Unicef) del naufragio del 30 giugno scorso, verificatosi fra Lampedusa e l'isolotto di Lampione.

Da stamani, le ricerche sono state sospese. Dall'alba, non ci sono più - nel tratto di mare dove si è verificata la tragedia - le motovedette della Capitaneria, Guardia di finanza e Carabinieri. Le attività, però, potrebbe riprendere, e anche immediatamente, qualora dovessero emergere indizi o tracce.

La barca, carica di migranti, si è ribaltata nello specchio di mare fra Lampedusa e l'isolotto di Lampione lo scorso 30 giugno. Sette le salme, tutte di donne, che vennero recuperate dai soccorritori, 46 invece i superstiti e 9 o 10 invece i dispersi.