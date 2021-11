"Open day itinerante": boom di screening oncologici e vaccinazioni anti-Covid

E’ stato necessario andare oltre le sette ore programmate di apertura continuata al pubblico per soddisfare le richieste dei lampedusani che, in massa, hanno aderito all’Open Day della prevenzione organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Dalle 8.30 alle 16.30 un flusso continuo di persone ha fatto accesso al poliambulatorio di contrada Grecale per sottoporsi agli screening oncologici. Sono state complessivamente 162 le prestazioni, di cui 144 gli esami di prevenzione dei tumori, ed in particolare: 49 mammografie (screening del tumore della mammella), 4 Pap test e 42 Hpv test (screening del cervicocarcinoma) e 49 i Sof test distribuiti (per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito del tumore del colon retto).

Nell’ambulatorio vaccinale, dove hanno lavorato gli operatori dell’Asp insieme a medici ed infermieri dell’Esercito nell’ambito dell’operazione Pelagius, ha ricevuto la terza dose di siero Pfizer il 90enne Giuseppe, mentre sono state 6 le prime dosi somministrate a giovani lampedusani.