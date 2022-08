Scoppia la fogna e i liquami si riversano per strada, malumori fra i villeggianti della Guitgia

Scoppia la fognatura in contrada Guitgia, lungo la perpendicolare che incrocia via Lido Azzurro, a Lampedusa e l'intera strada viene invasa la liquami. Si tratta di un'area dove sorgono diverse strutture ricettive e sono stati in tanti, in queste ore, fra turisti e lavoratori, ad esprimere malcontento per la forte puzza che si avverte nella zona.

E' stato notiziato il Comune, i cui amministratori, contattando le ditte competenti, stanno cercando di far fronte all'incresciosa situazione che s'è venuta a creare. Il tutto in un periodo dell'anno in cui l'isola è ancora invasa da villeggianti e turisti.