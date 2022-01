Migrante "pentito" ricostruisce il traffico di esseri umani: giudizio immediato per lo scafista

A processo con l'accusa di avere trasportato illegalmente in Italia 48 migranti: il gip Stefano Zammuto ha disposto il giudizio immediato nei confronti del tunisino Faouzi Ben Manssour, 42 anni, riconosciuto in foto da tre connazionali sbarcati il 7 luglio a Lampedusa.

"In quattro guidavano l'imbarcazione con il gps, non saprei riconoscere chi sono gli altri tre. Siamo partiti dalla Tunisia con due barchini, poi trasbordati in una nave più grande. Abbiamo pagato seimila dinari per il viaggio iniziato sulle coste di Sousse, senza acqua, cibo e giubbotti di salvataggio".

Questo, in particolare, il racconto di uno dei tre tunisini, che aveva aperto interessanti spunti investigativi nella lotta al traffico di esseri umani dall'Africa. Gli altri due, invece, avevano fatto perdere le loro tracce prima di potere confermare la loro testimonianza nell'incidente probatorio.

In seguito al racconto dei tre testimoni, era stato convalidato il fermo ed era stata disposta la custodia in carcere per Ben Manssour che, adesso, finisce a processo. Il difensore, l'avvocato Gianfranco Pilato, entro quindici giorni, potrà chiedere eventuali riti alternativi al dibattimento.

Il tribunale del riesame di Palermo, intanto, ha annullato l’ordinanza con la quale, nei giorni scorsi, era stata applicata la custodia cautelare in carcere per tre egiziani accusati di aver procurato illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato di 75 stranieri.

I giudici, accogliendo le richieste dei difensori, gli avvocati Liliana Alletto, Carmelo Amoroso e Angelo Asaro, hanno disposto la scarcerazione.

Intanto è stato fissato per il 4 febbraio l’incidente probatorio per sentire quattro dei trasportati che avevano indicato i tre indagati quali scafisti.