Migranti: approdati due barchini con 50 migranti, in arrivo però altre 300 persone

Ore 13,39. Un barchino - ed è stato il secondo della giornata - con 21 subsahariani, tra cui 5 donne e 3 minori accompagnati, è arrivato a Lampedusa. A molo Favarolo sono però attesi circa 300 migranti che su più natanti erano stati intercettati e soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza.

Ore 9. Un barchino con a bordo 29 migranti, tra cui 13 donne e 3 minori, è giunto intorno a mezzanotte al molo commerciale. Dopo i primi accertamenti sanitari, tutti sono stati condotti nell'hotspot di contrada Imbriacola. Ieri sull'isola si era registrato un altro approdo di 67 tunisini, tra cui una donna e 13 minori non accompagnati. Nell'ultima settimana sono oltre 500 i migranti sbarcati sulla più grande delle Pelagie.

Resta ancora in attesa - nelle acque antistanti a Lampedusa - dell'indicazione di un porto sicuro di sbarco l'Ocean Viking. A bordo della nave umanitaria di Sos Mediterranee sono rimasti in 306: ieri, infatti, si è registrata l'ennesima evacuazione sanitaria urgente. Un minore le cui condizioni sanitarie erano peggiorate durante la notte è stato portato via a bordo di una motovedetta della Capitaneria di porto, insieme al fratello più piccolo. "Con il deterioramento delle condizioni meteo marine, il team medico si aspetta un aumento dei problemi di salute" tra coloro che sono rimasti a bordo, fa sapere Sos Mediterranee.

(Aggiornato alle ore 13,40)