Tunisini intercettati e bloccati per strada: in 31 erano appena sbarcati

Non è finita. Nonostante da un paio di giorni si stia cercando non di svuotare, ma certamente di ridimensionare, in maniera importante, le presenze nell'hotspot di contrada Imbriacola, migliorate le condizioni del vento e del mare, tornano a farsi vedere - anche se in questo caso sono riusciti ad arrivare direttamente sulla terraferma - i barchini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono 31 i tunisini che sono stati bloccati, stamani, dopo uno sbarco silenzioso a Cala Madonna, lungo le strade del centro di Lampedusa. Nessuno si è accorto di quella "carretta del mare" che si avvicinava verso l'isola, né tantomeno dell'approdo. I tunisini sono stati però, ben presto, intercettati lungo le strade dell'isola. Nessun dubbio naturalmente che si trattasse di extracomunitari appena sbarcati. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove verranno sottoposti a tampone anti-Covid e da dove potranno essere trasferiti soltanto quando arriverà - e sarà negativo - l'esito.