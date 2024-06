Estratti 10 cadaveri dalla stiva dell'orrore: hanno dai 18 ai 30 anni i migranti morti

Ore 23,40. Sono 10 i cadaveri estratti, senza non molte difficoltà, da una botolo presente nella stiva dell'imbarcazione di 8 metri, partita dalla Libia, sulla quale viaggiavano. Sono tutti uomini, dai 18 ai 30 anni, dai tratti somatici riconducibili al Bangladesh o Pakistan. Al molo del porto di Lampedusa, dove è avvenuta l'operazione, anche il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, che ha continuato a ripetere: "È uno strazio, è uno strazio!".

Al molo Favarolo è intanto arrivata la motovedetta V824 della guardia di finanza con a bordo 55 migranti, fra cui 10 donne e 14 minori. Fra i piccoli anche un neonato di un mese. Il gruppo è composto da gambiani, guineani, nigeriani, ghanesi e senegalesi ed ha riferito d'essere partito da Sfax in Tunisia. Si tratta del sesto sbarco della giornata.

Ore 21,55. Arriverà a mezzanotte, al porto di Lampedusa, la nave Ong Nadir che sta trainando il barcone da dove sono stati salvati 54 migranti e dove, nella stiva, ci sono 10 o 11 cadaveri. Un elicottero, con operatori e funzionari del gruppo Nbcr dei vigili del fuoco, sta per arrivare sulla maggiore delle isole Pelagie dove è stata già organizzata una squadra di cinque persone per procedere all’estrazione dei corpi che si trovano all’interno di una botola nella stiva dell’imbarcazione di circa 8 metri salpati da Zawia in Libia. Il recupero non sarà semplice, probabilmente dovrà essere tagliato una parte del relitto.

Dopo l'estrazione, domattina verrà fatta l'ispezione cadaverica disposta dal pm di turno. Non appena il sostituto procuratore darà il nulla osta al seppellimento e il Comune rilascerà i certificati di morte e le autorizzazioni alla sepoltura, la prefettura di Agrigento provvederà al trasferimento probabilmente con il traghetto di domani sera.

La prefettura di Agrigento, ancora una volta, è già riuscita a trovare gli spazi necessari per le tumulazioni: 3 cadaveri verranno seppelliti a Centuripe, altrettanti a Villarosa, nell'Ennese; 1 a Bompensiere, 2 a Niscemi, nel Nisseno e uno a Castrofilippo.

Secondo quanto emerge al momento, fra i 53 migranti portati all'hotspot (uno, a causa delle gravi ustioni, è stato trasferito con elisoccorso al reparto Rianimazione dell'ospedale Civico di Palermo) non vi sarebbero familiari delle vittime rimaste imprigionate nella botola della stiva.

Ore 14. Sono 54, fra cui una donna e un minore, i migranti sopravvissuti che sono stati sbarcati dalla motovedetta Cp306 della guardia costiera a molo Favarolo. Sulla loro stessa imbarcazione, salpata da Zawia in Libia, sono stati trovati una decina di cadaveri. Secondo i sopravvissuti, che vengono sentiti in questi minuti dalla guardia costiera e dai poliziotti della squadra mobile, i morti dovrebbero essere 11. Il gruppo è composto da persone originarie di Bangladesh, Pakistan, Egitto e Siria, che hanno pagato circa 3.500 dollari per mettersi in viaggio su un'imbarcazione di legno di 8 metri. Due i feriti che sono stati già trasportati al poliambulatorio.

I cadaveri sono rimasti a bordo della carretta del mare che viene trainata dalla nave ong Nadir che giungerà al porto in serata. Si stima che dovrebbero impiegare circa 10 ore prima di arrivare sulla maggiore delle isole Pelagie.

Ore 13. I 10 cadaveri ritrovati dall'equipaggio della nave ong Nadir, che ha soccorso un barchino carico di migranti in acque Sar Maltesi, verranno trasportati a Lampedusa. La guardia costiera in servizio sulla più grande delle isole Pelagie ha trasbordato i circa quaranta migranti soccorsi dalla Nadir e sta adesso trainando la "carretta del mare" con a bordo i 10 cadaveri che giungeranno in serata sulla più grande delle isole Pelagie.

Erano circa 51 i migranti che viaggiavano su un'imbarcazione in legno. L'equipaggio della Nadir quando è arrivato per prestare soccorso, ha accertato che per 10 di loro era ormai, purtroppo, troppo tardi. Secondo quanto fanno sapere dalla ong ResQship, due delle persone soccorse erano prive di sensi e hanno dovuto essere liberate con un'ascia. I 10 morti si trovavano nel ponte inferiore della barca che è allagato.

A disporre il trasferimento dei sopravvissuti e dei cadaveri a Lampedusa è stato il ministero dell'Interno.

Appena lo scorso 8 giugno, la guardia costiera ha trasbordato dalla nave ong Geo Barents, di Medici senza frontiere, altri 11 cadaveri recuperati in acque Sar libiche.