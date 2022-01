Primo sbarco dell'anno a Lampedusa: soccorsi e portati in salvo 26 migranti, ci sono anche due bambini

Primo sbarco dell'anno a Lampedusa dove, da poco, sono giunti 26 migranti fra cui due bambini e 14 donne.

Ad intercettare - a 6 miglia Sud-Ovest dalla costa di Lampedusa - l'imbarcazione in legno di circa 5 metri sulla quale viaggiavano è stata una motovedetta della Guardia di finanza. I finanzieri hanno chiesto aiuto alla Guardia costiera per il trasbordo e sul posto è stata inviata la motovedetta Cp 319 che ha "caricato" 14 donne, 10 uomini e 2 bambini (1 maschio e 1 femmina). I migranti hanno dichiarato di essere originari di Guinea, Sierra Leone e Costa D'Avorio. Il gruppo è stato, dopo un primo triage sanitario effettuato direttamente sul molo Favarolo, portato all'hotspot di contrada Imbriacola.

A causa del mare mosso, negli scorsi giorni, non si sono registrati approdi. Ieri, per alcune ore, c'è stata una "finestra" di beltempo e tanto è servito per fare ripartire - verso l'Eldorado Sicilia - i barchini. Il sindaco di Lampedusa Toto' Martello, in merito, dice: "Auguri di buon nuovo anno a tutti anche al governo. Anche il 2022 si apre con uno sbarco di migranti. Il fenomeno dell'immigrazione è un problema che va affrontato seriamente".