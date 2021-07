Agganciati altri 5 barchini, salgono a 9 gli sbarchi con un totale di 207 persone

Ore 22,50. Altri cinque barchini sono stati agganciati nelle acque antistanti a Lampedusa dalle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. In totale sono sbarcati su molo Favarolo 141 migranti. L'unità di soccorso G118 delle Fiamme gialle ha trasbordato 9 migranti da un barchino e 24 da un altro. La Cp302 ha invece soccorso un natante con a bordo 11 tunisini e una "carretta" con 25 persone. La stessa motovedetta, assieme a quella della Guardia di finanza, hanno poi agganciato la quinta imbarcazione con 72 persone. Salgono a 9 gli sbarchi registratisi al momento a Lampedusa, con un totale di 207 migranti.

Ore 18. Sono 83 i migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, che dopo essere stati sottoposti a tampone rapido anti-Covid e alle procedure di identificazione, hanno lasciato la struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola e vengono, adesso, imbarcate sulla nave quarantena Atlas che è ormeggiata a Cala Pisana. All'hotspot sono rimasti 196 migranti. In mattinata, su disposizione della Prefettura, in 100 sono stati trasferiti con il traghetto di linea Sansovino a Porto Empedocle dove, in serata, ne giungeranno altri 31 con una motovedetta delle Fiamme gialle.

Ore 16,30. Un barchino con 19 tunisini, 12 delle quali donne e due minori non accompagnati, è stato bloccato al largo di Lampedusa da una motovedetta della Guardia costiera. Si tratta del quarto sbarco che si registra sull'isola da stanotte. Anche questo gruppo, dopo un primo triage sanitario direttamente a molo Favarolo, è stato portato all'hotspot.

Ore 15,20. Un barchino con 12 tunisini - ed è stato il terzo sbarco di giornata - è giunto a Lampedusa. Il natante è stato soccorso dalle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria. Prima di loro, erano arrivati in 19 e poi in 16 fra cui una donna. La polizia, dopo il trasferimento di 100 migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle, ha imbarcato altri 31 persone su una motovedetta delle Fiamme gialle che li condurrà sempre a Porto Empedocle. All'hotspot, al momento, restano 260 ospiti.

Ore 8. Un barchino, con a bordo di 19 tunisini, è giunto durante la notte a Lampedusa. L'imbarcazione è stata bloccata e sequestrata dai militari della Guardia di finanza. Il piccolo gruppo è stato portato all'hotspot di contrada Imbriacola dove, all'alba, erano presenti 356 ospiti. In mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, in 100 verranno trasferiti con il traghetto di linea Sansovino a Porto Empedocle.

Ieri, sull'isola, si erano registrati 12 sbarchi con un totale di 342 persone, in 316 - sempre nella giornata di ieri - erano stati imbarcati sulla nave quarantena Atlas.

(Aggiornato alle ore 22,55)