Tre sbarchi con 55 tunisini nel giro di poche ore a Lampedusa

Ore 18,16. Un barchino con 13 tunisini a bordo è riuscito ad arrivare fino a molo Madonnina di Lampedusa. Si tratta del terzo sbarco da stanotte con complessive 55 persone. Tutti i migranti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, si trovano 348 extracomunitari. Trasferimenti sono stati già previsti, ma tutto è ancora in fase di definizione, per domattina e domani sera.

Ore 13. Doppio sbarco di migranti, fra stanotte e stamattina, a Lampedusa. Complessivamente sono 42 i tunisini giunti nel giro di poche ore. Calmato il vento, i barchini sono tornati infatti ad affacciarsi all'orizzonte. Stanotte, direttamente su molo Madonnina, è arrivata un'imbarcazione con 24 tunisini, fra cui 1 donna e 4 bambini. A bloccare i migranti, subito dopo l'approdo, sono stati i carabinieri. A metà mattinata sono sbarcati, sull'arenile dell'Isola dei Congili, altri 18 tunisini. Un giovane extracomunitario - risultato irregolare - è stato, invece, rintracciato dalla polizia per l'isola, non è chiaro come e quando sia giunto a Lampedusa. Da giorni, a causa del forte vento e del mare mosso, non si registravano né approdi, né avvistamenti. Attualmente, all'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 335 persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Aggiornato alle ore 18,19)