L'esodo è inarrestabile: sette sbarchi con 137 migranti nel giro di poche ore

Ieri si erano registrati 28 approdi con 643 persone. Trasferiti in 110 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle e proseguono gli imbarchi sulla nave quarantena Azzurra

Ore 11.40. Altri due sbarchi - con 33 e 12 tunisini - si sono registrati a Lampedusa dove, dalla mezzanotte, gli approdi sono saliti a 7. Ma ci sono altri barchini che, al momento, sono stati soccorsi al largo di Lampedusa. I migranti, dopo il trasbordo, verranno portati a molo Favarolo. All'hotspot di contrada Imbriacola, nonostante gli sforzi Prefettura e Viminale per accelerare i trasferimenti di coloro che sono stati già sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid e che sono stati identificati, sono presenti 855 persone.

Ore 10. Sono 92 i migranti arrivati, a partire da stanotte, con 5 diversi barchini. Dopo i 28 sbarchi di ieri con 643 persone, gli approdi a Lampedusa proseguono. Il sesto barcone con circa 100 persone sta infatti per attraccare a molo Favarolo. All'hotspot, dopo i 5 sbarchi della nottata e dell'alba, sono presenti 855 migranti, a fronte di 250 posti disponibili. Oltre ai soccorsi effettuati dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, due barchini - con 16 e 17 persone - sono riusciti ad arrivare fino a molo Madonnina.

In tarda mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, verranno imbarcati 110 tunisini sul traghetto di linea per Porto Empedocle. Sono ripresi intanto i trasferimenti dall'hotspot a Cala Pisana dove è ancorata la nave quarantena Azzurra. Il numero di persone da far salire sulla nave quarantena è ancora però da definire.

(Aggiornato alle 11,41)