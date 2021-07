Soccorso barchino con 24 tunisini, fra sabato e domenica sbarcati in 549

All'hotspot, nonostante la raffica di trasferimenti su nave quarantena, con il traghetto di linea per Porto Empedocle e con una motovedetta delle Fiamme gialle, all'alba, c'erano 337 ospiti

Un barchino, con a bordo 24 tunisini, è stato intercettato e bloccato nelle acque antistanti a Lampedusa. E' il primo sbarco della giornata dopo che ieri, sull'isola, se ne erano registrati 9 con un totale di 207 persone e il giorno prima ce n'erano stati 12 con 342 migranti.

Intanto, si registra ancora un intervento di salvataggio - il sesto in 5 giorni - nella notte per la Ocean Viking: 369 persone sono state recuperate da un barcone in difficoltà al largo della Libia. Ora a bordo della nave di Sos Mediterranee ci sono 572 migranti.