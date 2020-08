Salgono a 4 gli sbarchi in 12 ore: giunti 44 tunisini, in 237 all'hotspot

Dieci tunisini sbarcati durante la notte. Altrettanti in mattinata e 24 - su altre due barche - in serata. Le condizioni del mare sono migliorate e non è esclusa una nuova ondata di approdi e soccorsi. In mare, nelle acque antistanti alla più grande delle isole Pelagie, continuano i pattugliamenti delle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza.

I migranti, dopo la rilevazione della temperatura corporea, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove si è arrivati a 237 presenze a fronte di una capienza massima prevista non più per 96 persone, ma per 192. Come e quando si sia arrivati alla capienza di 192, e non più 96, non è stato reso noto dalla Prefettura di Agrigento. Appare scontato che siano stati ultimati dei lavori su un padiglione. Ma quando questo è avvenuto non è stato specificato.

A breve - secondo quanto rendono noto dalla Prefettura di Agrigento - verranno ultimati i lavori di ripristino di un altro padiglione dell'hotspot di Lampedusa che porterà la capacità complessiva a 290 posti.

(Aggiornato alle ore 21,35)