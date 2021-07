Sei barchini con 99 migranti a Lampedusa: uno è riuscito ad arrivare fino a Cala Croce

Prima del loro arrivo, all'hotspot di contrada Imbriacola - da dove, ieri sera, erano stati trasferiti in 70 con il traghetto di linea per Porto Empedocle - erano presenti 1.137 persone a fronte di una capienza massima per 250