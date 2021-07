I viaggi della speranza non si fermano: 8 sbarchi con 106 tunisini a Lampedusa

Ieri giornata di approdi record con 875 approdi a bordo di 27 "carrette" del mare. L'hotspot "scoppia", sono 1.233 gli ospiti: al via altri trasferimenti

Ore 13. Altri tre sbarchi con un totale di 41 tunisini si sono registrati a Lampedusa dove, dalla mezzanotte, si è arrivati a 8 approdi. La motovedetta Gdf Pv4 Avallone, a 6 miglia dal porto, ha intercettato un barchino di 5 metri con 15 persone, fra cui 1 donna; la Cp 289 della Guardia costiera, a 11 miglia dalla costa, ha invece bloccato un natante con 11 migranti, fra cui 1 donna, e la stessa motovedetta della Guardia costiera, a 7 miglia, ha intercettato altri 15 tunisini, fra cui un minore. All'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 1.233 ospiti.

Ore 8,20. Sono 65 i migranti arrivati, a Lampedusa, da subito dopo la mezzanotte con 5 diversi barchini. Ieri, nell'arco di 24 ore, con un totale di 27 sbarchi erano giunti invece 875 migranti, tunisini per la maggior parte. L'ultimo approdo, in tarda serata, ha riguardato 16 tunisini che sono riusciti ad arrivare direttamente a Cala Pisana.A bloccare il gruppo, sequestrando il gommone di 5 metri, è stata la guardia di finanza. Poco dopo mezzanotte, la motovedetta dei carabinieri CC N801 ha sbarcato a molo Favaloro 15 tunisini intercettati a bordo di un'imbarcazione di 6 metri e poi altri 9 che sono stati bloccati a un miglio dal porto. Alle 3, sempre i carabinieri hanno bloccato 20 subsahariani, fra cui 5 donne e 3 minori, a Cala Croce. L'imbarcazione di 8 metri è stata ritrovata e sequestrata. Alle 4, la motovedetta della guardia di finanza ha sbarcato 13 uomini che erano stati intercettati a poca distanza dalla baia di Cala Croce; un'ora dopo la motovedetta Cp319 della Capitaneria ha portato a molo Favarolo 8 tunisini.

Sono 1.192 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Nonostante la raffica di trasferimenti realizzati, con traghetto e navi quarantena, la struttura di primissima accoglienza resta, con i suoi soli 250 posti a disposizione, in tilt. Nelle ultime ore sono stati trasferiti 6 tunisini sulla nave quarantena Adriatico che li condurrà a Porto Empedocle e 115 sulla Azzurra che li sbarcherà a Siracusa. Per oggi, secondo le disposizioni della prefettura di Agrigento che opera con il coordinamento del ministero, è previsto l'imbarco di 110 migranti sul traghetto di linea per Porto Empedocle e di altri 50 tunisini su una motovedetta della Capitaneria che si dirigerà verso Pozzallo.

(Aggiornato alle ore 13,06)