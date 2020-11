Il via vai è continuo: altri 90 migranti sbarcati a Lampedusa

Sono 90 i migranti che, con due diversi barconi, sono giunti nelle ultime ore a Lampedusa. All'hotspot, dopo i 2 nuovi sbarchi, c'erano 1.245 persone.

Nel cuore della notte, i carabinieri hanno rintracciato, direttamente a molo Favarolo, 21 tunisini di cui 5 donne e 1 minore. In mattinata, la Guardia costiera ha rintracciato a 7 miglia dalla costa un barcone con a bordo 69 subsahariani, fra cui 4 donne e due minori.

Il via vai è continuo: migranti che arrivano dopo essere stati soccorsi al largo e dopo essere giunti direttamente sulla terraferma e migranti che partono o perché imbarcati sulla nave quarantena o perché trasferiti in altri punti della Sicilia. Lampedusa, anche se fuori stagione, si conferma essere – suo malgrado – porta d’Europa. Ieri, con 5 imbarcazioni, sono arrivati in 278. Con le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza sono stati invece trasferiti a Pozzallo in 80, mentre sono andati avanti – praticamente per l’intera giornata - gli imbarchi di altri gruppi sulla nave quarantena Allegra che è rimasta ormeggiata a Cala Pisana. Tra ieri e il giorno prima sull'imbarcazione per la sorveglianza sanitaria sono stati caricati complessivamente 277 migranti. Altri 160, fra cui 100 minori, sono stati invece trasferiti, dopo l'esito del tampone e il fotosegnalamento, sulla terraferma.