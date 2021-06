Sei sbarchi e 864 migranti all'hotspot ingolfato: in 233 vanno sulla nave quarantena Atlas

Ore 19,43. Un sesto barcone con a bordo 96 migranti - fra cui 6 donne e 9 minori - è stato agganciato e soccorso, nelle acque antistanti a Lampedusa, dalle motovedette dei soccorritori. Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove si trovano, al momento, 864 persone a fronte di una capienza massima per 250.

Ore 17,16. Un barcone con a bordo 63 migranti è stato soccorso dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle al largo di Lampedusa. E' il quinto sbarco di giornata. Anche questo gruppo, dopo un primo triage sanitario direttamente in banchina, è stato portato all'hotspot di contrada Imbriacola.

Ore 15,52. Sono saliti a quattro, a partire da stanotte, gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Complessivamente fino ad ora sono arrivate 78 tunisini. Anche l'ultimo barchino, con a bordo 20 persone, è stato soccorso dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme Gialle. E' cominciato intanto - per provare ad alleggerire le presenze nell'hotspot di contrada Imbriacola - l'imbarco dei migranti, già sottoposti a tampone rapido anti-Covid e alle procedure di identificazione, sulla nave quarantena Atlas: ne verranno caricati 233. Fra loro anche gli 80 che, in primissima battuta, dovevano essere trasferiti dalle motovedette per poi andare al centro d'accoglienza di Caltanissetta. Dopo il trasferimento dei 100 con il traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle, all'hotspot c'erano 650 persone. Presenze che, dopo gli ultimi 3 sbarchi, sono arrivate a 705.

Ore 12,16. Un barchino con 15 tunisini a bordo, tra cui 3 donne, 2 bimbi e un minore non accompagnato, è stato intercettato

dagli uomini della Guardia di finanza. Si aggiungono a 27, soccorsi sempre da una motovedetta delle Fiamme gialle, intorno alle 2, a poche miglia dall'isola. Sono in arrivo, dopo un soccorso al largo, altre 60 persone.

Ore 8,37. Altri 27 migranti - fra cui 8 donne e due minori - sono sbarcati, stanotte, a Lampedusa dopo essere stati intercettati, a 5 miglia dall'isola, da una motovedetta della Guardia di finanza.

Intanto, è corsa contro il tempo per provare a svuotare l'hotspot di contrada Imbriacola dove ieri, nel giro di poco più di 12 ore, si è arrivati a 1.215 presenze a fronte di una capienza massima prevista per 250. Stamani - su disposizione della Prefettura - altri 100 migranti lasceranno Lampedusa a bordo della Sansovino, la loro destinazione è il Cara di Crotone. Per altri 80 uomini, invece, la destinazione è Caltanissetta, dove saranno condotti a bordo di una motovedetta. Nel pomeriggio, invece, 80 minori non accompagnati saranno imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.

(Aggiornato alle ore 19,43)