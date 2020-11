Si prova a svuotare l'hotspot trasferendo 318 migranti, ma arrivano 4 nuovi sbarchi

Ore 19,50. Tre nuovi sbarchi, con oltre 90 persone, a Lampedusa. Salgono a quattro gli approdi nella giornata di oggi: in mattinata erano giunti direttamente in porto altri 16 tunisini. I diversi gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola da dove sono stati trasferiti, durante tutta la giornata, ben 223 persone che sono state caricate sulla nave quarantena Azzurra. In mattinata, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, sono invece partiti in 95. La struttura, che negli scorsi giorni è arrivata anche ad ospitare 1500 persone, resta comunque sovraffollata.

Ore 12.05. Un barchino, con a bordo 16 tunisini, è riuscito ad arrivare direttamente al porto di Lampedusa. Il gruppo, una volta sorpreso dalle forze dell'ordine, è stato condotto all'hotspot di contrada Imbriacola da dove, in mattinata, sono stati trasferiti 100 ospiti. Il nutrito gruppo è stato imbarcato sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Nella struttura d'accoglienza, al momento, restano circa 730 persone.

(Aggiornato alle ore 20)