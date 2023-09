Il Libeccio ferma gli sbarchi di migranti a Lampedusa, si svuota l'hotspot

Quattrocento, dei 747 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, nel giro di un paio d'ore lasceranno la struttura di contrada Imbriacola e verranno scortati dalla polizia fino al porto da dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy per Porto Empedocle. A trasferimento effettuato, al centro resteranno 347 persone, fra cui 267 minori non accompagnati. Gli sbarchi, a causa del vento di Libeccio, sono fermi da ieri mattina. Anche per le prossime ore è previsto mare agitato.