Non soltanto barchini, arriva anche un peschereccio: 1367 migranti all'hotspot

Ore 12,50. Non soltanto barchini su Lampedusa, ma anche un peschereccio pieno zeppo di persone. L'ottavo sbarco, a partire dalla mezzanotte, ha riguardato infatti ben 384 migranti scappati da Bangladesh, dall'Eritrea, dall'Egitto, dal Libano, dal Camerun, dal

Marocco, dal Sudan, dal Pakistan, dal Togo, dal Ciad, dal Senegal e dalla Tunisia. . Tra loro ci sono 121 minori di cui 120 non accompagnati e 10 donne. Un massiccio gruppo che è andato ad aggiungersi ai 442 sbarcati, appunto, durante la notte. All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono, adesso, 1.367 ospiti a fronte di una capienza massima prevista per 250 migranti. Stasera - su disposizione della Prefettura di Agrigento - altri 100 migranti, già identificati e sottoposti al tampone rapido anti-Covid - verranno imbarcati sul traghetto per Porto Empedocle. La Prefettura è al lavoro, in queste ore, per organizzare altri trasferimenti con navi quarantena e motovedette.

Ore 8,30. Sette sbarchi, a partire dalla mezzanotte, con un totale di 250 persone. E fra i migranti approdati nelle ultime ore c'è anche un neonato di 5 mesi. Le Fiamme gialle e la Guardia costiera hanno intercettato - durante la notte - una "carretta" con 85 persone; mentre un barchino con 13 tunisini è approdato autonomamente, seguito da un altro con 12 uomini provenienti dal Marocco e dal Sudan. A raffica poi si sono registrati altri quattro sbarchi rispettivamente di 20, 53, 54 (tra cui il neonato) e 13 tunisini. Tutti gruppi che sono andati ad aggiungersi a quelli sbarcati ieri: 442 persone. In poco più di 24 ore sono stati quindi 700 circa gli extracomunitari sbarcati a Lampedusa.

(Aggiornato alle ore 12,55)