Nemmeno il maltempo arresta gli sbarchi: naufragato un barchino, decine di migranti bloccati sugli scogli

Un barchino è naufragato a circa 23 miglia Sud-Ovest da Lampedusa. Le motovedette della Guardia costiera hanno recuperato, in acqua, 43 migranti e il cadavere di quello che sembra essere un minore. I naufraghi riferiscono di essere partiti in 46, i dispersi dovrebbero essere dunque due: una donna e un minore.

Le motovedette della Capitaneria sono ancora sul posto dell'ennesima sciagura per cercare i due presunti dispersi.

Una trentina di migranti sono, invece, bloccati a Lampedusa sulla costa di Ponente, dove nella tarda serata di ieri la carretta sulla quale viaggiavano si è schiantata contro gli scogli di un'insenatura. Una zona particolarmente impervia dell'isola, con un costone roccioso alto oltre cento metri. I militari della Guardia costiera, dopo averli monitorati per l'intera notte, già da qualche ora stanno cercando di portarli in salvo, ma le condizioni del mare sono proibitive a causa del forte vento di Maestrale.

Le raffiche oggi potrebbero arrivare a superare i trenta nodi e questo richiede massima prudenza per i soccorritori che vogliono però fare in fretta perché i migranti da ore sono sulla scogliera sferzata dalle onde.

Non ci sono dispersi, secondo quanto riferito dai migranti che sono arroccati sugli scogli di Ponente a Lampedusa, dopo il naufragio che s'è verificato ieri sera. Nel gruppo, non ci sono minori. Le motovedette Cp327 e Cp762 della Guardia costiera sono nelle acque antistanti all'insenatura dove i naufraghi, sugli scogli, sembrano essere al sicuro. Il mare è troppo mosso per tentare di portarli in salvo. I militari della Guardia costiera, che hanno localizzato e tengono d'occhio tutti coloro che sono sulla scogliera, stanno attendendo che vi sia una sosta al forte moto ondoso per tentare di avvicinarsi e recuperare le persone.

E' dall'alto, da un'altezza di circa 140 metri, che i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale di Lampedusa sono riusciti a calare i viveri ed acqua, ma anche coperte termiche ai migranti che, dalla tarda serata di ieri, dopo che il barchino sul quale viaggiavano s'è schiantato contro gli scogli, sono bloccati sulla costa di Ponente. Con le funi, dopo innumerevoli tentativi, i beni di conforto sono stati calati alla cieca e agganciati da alcuni nordafricani.

Il gruppo ha trovato riparto in una insenatura dove, a causa del mare grosso, le motovedette della Capitaneria non riescono ad avvicinarsi. Vengono tutti sistematicamente monitorati e, al momento, non sembrano essere criticità fra i circa 20 migranti. I militari attendono che il moto ondoso rallenti, sembra essere previsto un momentaneo abbassamento del vento, per poter intervenire e portare tutti in salvo

In una giornata di emergenza anche una bella notizia: sbarca a Lampedusa, viene trasferita al Poliambulatorio perché, al nono mese di gravidanza, ha le contrazioni e mette al mondo un bambino, chiamato Eli, di 2,8 kg. Ad aiutare la trentaduenne della Costa d'Avorio sono stati i medici dell'Asp di Palermo, che, al molo Favaloro, si occupano del triage di tutti i migranti e quelli del Poliambulatorio. Mamma e figlio stanno bene.

"Diamo il benvenuto al piccolo e un forte abbraccio alla neo mamma - dice il commissario straordinario dell'Asp di Palermo, Daniela Faraoni -, nonché a tutto il personale del Poliambulatorio che, quotidianamente e con grande professionalità, assiste la popolazione residente, i tanti turisti ed i migranti".

A far nascere il piccolo Eli, nella saletta chirurgica del Poliambulatorio, è stata l'equipe guidata dal ginecologo dell'Asp di Palermo, Ugo Polizzotti. A coadiuvare lo specialista, il pediatra Giacomo Marchese, il chirurgo Domenico Capizzi, il cardiologo Nicola La Manna, le rianimatrici Angela Sferruzza e Daniela Palma, ma anche i sanitari di guardia medica Maria Ylenia Di Paola e Alberto Spataro e quello della guardia turistica Roberta Xafis e l'infermiere Franco Galletto.

Sbarchi senza fine: approdano in 325 durante la notte

Sono 325, intanto, i migranti sbarcati, durante la notte, a Lampedusa dopo che le motovedette della Guardia costiera hanno soccorso 4 natanti. Ieri, sull'isola, ci sono stati 40 approdi con un totale di 1.677 persone.

Fra le ultime carrette soccorse anche una lancia di legno di 10 metri, salpata da Sabratah in Libia, con a bordo 144 (23 donne e 8 minori) eritrei, ghanesi, pakistani, siriani, sudanesi ed egiziani e un altro barcone, partito da Zuwara sempre in Libia, con 92 uomini originari di Bangladesh, Eritrea, Costa d'Avorio, Marocco, Nigeria, Siria, Sudan ed Egitto.

Sui primi due barchini, che hanno preso il largo da Sfax e sono stati soccorsi durante la notte, c'erano invece 45 (6 donne e 5 minori) e 44 (3 donne) persone originarie di Ciad, Camerun, Guinea, Mali, Sudan, Burkina Faso, Liberia, Senegal e Ghana.

Una delle 23 donne sbarcate, con il gruppo dei 144, è stata portata al Poliambulatorio perché incinta e rischiava di perdere il bambino. Tutti gli altri sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 2.355 ospiti. Non sono previsti, al momento, trasferimenti.

