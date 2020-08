"Lampedusa sta scoppiando": Musumeci torna a chiedere lo stato d'emergenza

"Lampedusa è presa d'assalto. Ma secondo Roma non merita la proclamazione dello stato di emergenza. Chiedo al presidente Conte almeno di spiegare perché? Cosa hanno fatto di così turpe i lampedusani per sopportare da soli questa ondata? Intanto, proseguiamo anche a Lampedusa nei controlli sanitari. La Regione fa la sua parte. Senza sosta". Lo ha scritto, sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Già all'inizio del mese, il governatore della Sicilia aveva lanciato lo stesso identico grido d'allarme: "Lampedusa sta di nuovo scoppiando. Eppure è luogo-simbolo in Europa e nel mondo. Quanto ancora si deve attendere per la proclamazione dello stato di emergenza su quell’isola da parte del governo centrale, richiesto da oltre un mese dal Comune e dalla Regione?”. Oggi, come allora, nessuna risposta da Roma.

La richiesta di stato d'emergenza era stata fatta, proprio da Musumeci, lo scorso 11 luglio quando, assieme all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, si recò sull'isola. Quel giorno, il presidente della Regione prendeva atto che erano sbarcati 750 migranti in sole 48. Nulla è, di fatto, cambiato. L'andazzo - tranne qualche giorno di maltempo - è rimasto sempre lo stesso. E veramente Lampedusa sta per scoppiare.