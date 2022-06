Il fenomeno

Soccorsi e sbarcati 91 tunisini e siriani, volo charter per spostare i migranti

Per stasera è previsto un altro ponte aereo, sempre con la stessa destinazione, per trasferire altri 10 tunisini. Sempre in serata, con il traghetto di linea Cossyra, verranno spostati dall'hotspot di contrada Imbriacola a Porto Empedocle 80 extracomunitari