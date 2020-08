Ancora sbarchi a Lampedusa: giunti oltre 50 tunisini, in 100 verso Porto Empedocle

Oltre 50 tunisini, con tre diversi barchini, sono sbarcati durante la notte a Lampedusa. Una delle imbarcazioni è riuscita ad arrivare - senza allarmi, né soccorsi - direttamente sulla terraferma. Anche i tre gruppetti di tunisini sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove i presenti sono oltre 460 a fronte di una capienza massima prevista per 192 persone.

Su disposizione della Prefettura di Agrigento, 100 immigrati stanno per lasciare la struttura: verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Nel centro d'accoglienza resteranno, sempre se naturalmente non si registreranno nuovi approdi, 360 persone circa.